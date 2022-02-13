Жителям Москвы пообещали мартовскую погоду

13 фев. 10:23

В воскресенье, 13 февраля, в Москве ожидается облачная погода без существенных осадков. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, температура в столице составит от 0 до плюс 2 градусов, в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В "Фобос" также отметили, что дневная температура 13 февраля будет соответствовать норме марта месяца, передает РИА Новости.