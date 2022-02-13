Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших в январских беспорядках

13 фев. 8:29

Сегодня в Казахстане прошла церемония памяти погибших в январских беспорядках. Участие в ней принял президент Касым-Жомарт Токаев. Казахстанский лидер подчеркнул, что народ республики прошел в самом начале года тяжкие испытания.

"Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск", - прежде всего заявил Касым-Жомарт Токаев.

Гибель граждан в январских беспорядках президент РК назвал настоящей трагедией. "По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека", - обратил внимание глава государства.

"Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой", - заключил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что власти не допустят разрушения единства казахстанского народа.