В Пентагоне опровергли появление подлодки США в территориальных водах России

13 фев. 10:00

Атомная подводная лодка США не заходила в территориальные воды России. Об этом заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Райнес.

"Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - отметил он.

При этом Райнес отказался уточнять местоположение американских подводных лодок. "Но мы безопасно летаем, плаваем и действуем в международных водах", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 12 февраля министерство обороны России сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Представителю Пентагона впоследствии вручили ноту протеста, а также заявили, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права.