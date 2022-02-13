Армения и Грузия поссорились из-за йогурта 

Армяно-грузинские отношения внезапно испортились из-за отказа Грузии пропустить через границу кисломолочный продукт из Армении, который нарушает закон об интеллектуальной собственности, пишет Eurasianet.

Конфликт начался с того, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян сообщил в соцсетях, что Грузия запретила ввоз популярного в регионе кисломолочного продукта, который известен под названием ”мацун” в Армении и ”мацони” в Грузии. Пост Багратяна быстро набрал популярность, и армянские власти подтвердили новость, объяснив, что Грузия посчитала мацун продуктом, нарушающим закон об интеллектуальной собственности в отношении мацони.

Грузинские власти, в свою очередь, утверждают, что история, освещенная Багратяном, на самом деле, произошла в прошлом году. ”Таможенная служба сообщила нам, что на границе стоит грузовик к продукцией, идентичной нашим собственным запатентованным продуктам, - объяснил Тенгиз Каландадзе, начальник отдела продовольствия Министерства сельского хозяйства Грузии. - Закон об интеллектуальной собственности запрещает использование названий, аналогичных запатентованным. Поскольку армянское ”мацун” фонетически схоже с грузинским ”мацони”, мы развернули грузовик”.

В 2012 Грузия защитила мацони авторским правом с ”географическим указанием” - механизмом, который связывает продукты питания с определенной страной или территорией происхождения. Таким образом мацони стал как шампанское для Франции и скотч для Шотландии. На практике это означает, что мацун не сможет попасть в Россию, на основной экспортный рынок армянской продукции, поскольку единственный наземный маршрут, связывающий две страны, проходит через территорию Грузии.

Армянские чиновники жалуются, что у них никто не спросил, кому принадлежит мацун/мацони. ”В 2011 году агентство интеллектуальной собственности Армении направило возражение против регистрации названия ”мацони” в соответствующие органы ЕС и Грузии, утверждая, что название ”мацони” можно спутать с ”мацун”, который производят в Армении, - сказала Гаяна Антонян, пресс-секретарь Министерства экономики Армении. - Однако наши жалобы не были приняты”.

По словам армянских чиновников мацун свободно пересекал границу с Грузией до прошлого года, когда Тбилиси начал более активно применять законы о защите географических указаний. Один из армянских производителей кисломолочного продукта назвал мацун ”армянским горным йогуртом”, чтобы избежать ограничений со стороны Грузии, рассказал Багратян.

Пока правительства двух стран пытаются найти выход из сложившейся ситуации, простые армяне и грузины спорят по поводу того, кто на самом деле первым придумал йогурт.

”Почему бы нам просто не принять тот факт, что оба народа готовят кисломолочный продукт одним способом на протяжении многих веков, и ничего такого нет в том, что названия практически идентичные, - написал один из комментаторов в Facebook, взывая к голосу разума. - Мацун и мацони - братья, как и мы”.

Армяне утверждают, что корень слова - староармянское ”мац” (”сворачиваться”, ”склеиваться”). Их точку зрения разделяют некоторые грузинские лингвисты, но большинство грузин уверены, что присваивать себе всё, что принадлежит региону - старая армянская традиция.

Внезапно государственный телеканал Imedi вывел спор на совершенно новый уровень. В своем репортаже о возникшем конфликте телеканал показал в эфире изображение бутылки йогурта с надписью ”мацони” на грузинском, а на армянском "Карабах - это Азербайджан, долма тоже азербайджанская". Репортаж грузинского канала обрел популярность в интернете и вызвал ярость у армянских пользователей.

Долма, известная в Грузии и Армении как толма, еще один продукт, оспариваемый на Кавказе, на этот раз армянами и азербайджанцами. Армянское посольство в Тбилиси потребовало объяснений. В Imedi разъяснили, что якобы картинка с йогуртом была взята из интернета, а что на ней написано по-армянски, проверено не было. ”Давайте отправимся на войну против Армении, - написал в шутку один из пользователей Facebook. - В истории запечатлеется, как Армения и Грузия развязали войну из-за йогурта. Этого вы хотите?”