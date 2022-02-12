У Донбасса сконцентрировались 150 тыс украинских военных

12 фев. 23:03

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил сегодня, что у линии соприкосновения войск сконцентрировано уже порядка 150 тыс украинских военных.

"Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению. Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, наша разведка фиксирует порядка 150 уже тыс личного состава", - заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Пушилин подчеркнул, что Киев определенно намерен атаковать Донбасс. "Судя по риторике Запада и риторике Киева, реальным действиям, мы видим, что Украина готова именно к военному разрешению конфликта", - отметил политик.