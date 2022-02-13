Киргизский оппозиционер может быть обвинен в госизмене из-за пограничной сделки 2009 года

В марте 2009 года, киргизская делегация встретилась со своими таджикскими коллегами в таджикском городе Худжанд, где был подписан протокол на 49-летнюю аренду участка земли вдоль спорной границы между двумя государствами с целью строительства дороги и моста. И сам договор, и подписавший его от имени Киргизии бывший глава Совета безопасности сегодня оказались в центре скандала из-за обвинений правительства в государственной измене.

The Diplomat сообщает, что 10 февраля киргизский парламент получил ходатайство от генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело против парламентария Адахана Мадумарова, лидера оппозиционной партии ”Бутун Кыргызстан”. За последние несколько недель Мадумарова неоднократно вызывали на допрос по этому поводу. В октябре прошлого года президент Киргизии Садыр Жапаров поднял вопрос о ”275 метрах” земли - одном из препятствий на пути урегулирования длительного (и все более жесткого) пограничного конфликта.

Конкретный участок земли площадью 5 га и длиной 275 метров находится в деревне Кёк-Таш (Торт-Кочо по-киргизски) на пересечении дороги из Баткена в киргизскую Исфану и в таджикский анклав Ворух. На протяжении многих лет в спорном районе неоднократно вспыхивали конфликты, последний из которых произошел в январе 2022 года. А столкновения в конце апреля 2021 года, распространившиеся вдоль границы, привели к гибели десятков людей.

Мадумаров отрицает какие-либо правонарушения, указывая на то, что протокол от 2009 года так и не был ратифицирован парламентом, поэтому юридической силы не имеет. Он также напоминает о том, что дорога ”Баткен-Исфана” позволила не заезжать в таджикские села. На этой неделе парламентарий заявил, что дело против него ”на сто процентов политически мотивировано”.

Мадумаров не единственный член ”Бутуна”, который в последнее время сталкивается с проблемами по части соблюдения закона. Лидер партии может быть обвинен в государственной измене (если парламентская комиссия одобрит решение), а другой член ”Бутун Кыргызстан” уже находится под стражей. Мирлан Ураимов был задержан у себя дома, ночью 8 февраля в связи с обвинениями по статье 327 Уголовного кодекса Киргизии за публичный призыв к захвату власти.

Как сообщают Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и адвокат Ураимова, предполагаемое преступление связано с опубликованным в Facebook пользователем под таким же именем постом о том, что пора менять правительство, поскольку оно работает плохо. В посте также упоминается Оразайым Нарматова, еще один член ”Бутун”, активистка, задержанная в сентябре после резкой критики Жапарова, которую власти посчитали призывом к свержению правительства. Нарматова ранее поддерживала Жапарова, но в ноябре прошлого года в парламент прошла по спискам фракции ”Бутун”. В прошлом месяце она была обвинена в покупке университетского диплома, в результате чего ее лишили мандата после допроса (ГКНБ также вызвал и ее отца на допрос).

Ураимов, в свою очередь, отрицает, что является автором поста, утверждая, что его страница давно была взломана. Тем временем киргизские блогеры отмечают, что каждый из них мог бы оказаться на месте Ураимова. Где грань, которая разделяет политическую активность и то, что власти называют призывами к свержению правительства?

24.kg сообщает, что ГКНБ призывает киргизских граждан ”не поддаваться на какие-либо антиконституционные провокации” в соцсетях, ”призванные дестабилизировать” Киргизию.

Автор Eurasianet Айзирек Иманалиева в прошлом месяце объяснила динамику происходящего в отношении ”Бутун”: ”Самое удивительное в противостоянии между Жапаровым и Мадумаровым заключается в том, что оба полагаются на поддержку одних и тех же сегментов электората. Оба создали свои политические бренды на основе популистского национализма, у обоих серьезная поддержка со стороны мигрантского рабочего класса”.

Мадумаров оказался на второй строчке по результатам президентских выборов в январе 2021 года: он получил меньше 7% голосов по сравнению с 80% у Жапарова. ”Бутун” занимает шесть мест в парламенте из 90 членов.

Обвинение Мадумарова в извечной проблеме киргизско-таджикской границы может быть политически выгодным правительству Жапарова. Но такая политика заставляет сомневаться в других соглашениях, одобренных бывшими правительствами Киргизии. Каких Бишкек будет придерживаться, а какие назовет ”предательством”? В любом случае, на данный момент такая позиция не способствует решению приграничных проблем.