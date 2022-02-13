РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Каспийске реконструируют стадион "Труд"

В Каспийске реконструируют стадион &quot;Труд&quot;

Стадион "Труд" в Каспийске получит вторую жизнь: здесь стартуют восстановительные работы, в ходе которых будет реконструирован как сам стадион – планируется строительство футбольного поля, трибун и спортивного зала, – так и прилегающие территории, где появятся теннисные корты.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова по итогам встречи мэра Каспийска Бориса Гонцова с врио министра по физической культуре и спорту Сажидом Сажидовым и руководителем "Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта" Далгатом Далгатовым.

В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Планируется, что обновленный стадион примет первых гостей в 2024 году.

860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version