В Каспийске реконструируют стадион "Труд"

13 фев. 5:21

Стадион "Труд" в Каспийске получит вторую жизнь: здесь стартуют восстановительные работы, в ходе которых будет реконструирован как сам стадион – планируется строительство футбольного поля, трибун и спортивного зала, – так и прилегающие территории, где появятся теннисные корты.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы мэрии Каспийска Луиза Ахмедова по итогам встречи мэра Каспийска Бориса Гонцова с врио министра по физической культуре и спорту Сажидом Сажидовым и руководителем "Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта" Далгатом Далгатовым.

В настоящее время ведется подготовка проектной документации. Планируется, что обновленный стадион примет первых гостей в 2024 году.