На фундаменте ледового дворца "Сокольники" вырастет новый спорткомплекс

13 фев. 2:11

Власти Москвы определились с реконструкцией ледового дворца "Сокольники": от старого здания останется лишь фундамент, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Ледовый дворец - это пятиэтажное здание 1967 года постройки. Его реконструкция предусматривает полный демонтаж наземных конструкций с сохранением фундаментов и строительство современного комплекса. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство", - рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Новое здание на Сокольническом валу будет представлять собой полноценный физкультурно-досуговый и оздоровительный центр с двумя ледовыми аренами - 58х26 и 60х30 м, спортзалом, залом для занятий мини-футболом, шахматно-шашечным клубом, медицинским кабинетом и СПА-центром.

Также запланировано масштабное благоустройство территории комплекса, добавили в Мосгосстройнадзоре.