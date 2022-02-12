Киев признал Саакашвили потерпевшим в Грузии

12 фев. 21:44

Омбудсмен Украины Людмила Денисова написала сегодня в Facebook, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили официально признан украинской Генпрокуратурой потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении с ним в грузинской тюрьме.

"Во время досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со ст 55 УПК Украины", - рассказала Денисова.

Таким образом, против сотрудников грузинской тюрьмы на Украине открыто дело о превышении судебных полномочий. Саакашвили, по мнению украинской Генпрокуратуры, был причинен физический и моральный ущерб, пишет Грузия-Онлайн.