Израиль забирает своих граждан из Украины вслед за Европой

12 фев. 21:29

Граждане Израиля, находящиеся на Украине, получили сегодня рекомендацию от израильского МИД как можно скорее покинуть страны пребывания.

С целью организации самостоятельной эвакуации граждан Израиль увеличит число авиарейсов между Киевом и Тель-Авивом.

"В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну", - заявили израильские дипломаты.

Также для экстренного возвращения граждан создана специальная кризисная группа под руководством гендиректора МИД Алона Ушпиза.