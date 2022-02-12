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Израиль забирает своих граждан из Украины вслед за Европой

Израиль забирает своих граждан из Украины вслед за Европой

Граждане Израиля, находящиеся на Украине, получили сегодня рекомендацию от израильского МИД как можно скорее покинуть страны пребывания.

С целью организации самостоятельной эвакуации граждан Израиль увеличит число авиарейсов между Киевом и Тель-Авивом.

"В связи с сохраняющейся напряженностью и опасениями эскалации МИД призывает граждан Израиля, проживающих в Украине, как можно скорее покинуть страну", - заявили израильские дипломаты.

Также для экстренного возвращения граждан создана специальная кризисная группа под руководством гендиректора МИД Алона Ушпиза.

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