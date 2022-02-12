Путин и Байден обсудили новый виток украинского кризиса

12 фев. 21:15

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, посвященный деэскалации напряженности вокруг Украины. Первыми о деталях переговоров рассказали Чиновники Белого дома.

Представители Администрации Байдена отметили, что разговор был содержательным и профессиональным. Байден сообщил Путину, что США продолжат наращивать военную помощь Украине, если Россия пойдет по пути эскалации ситуации.

При этом Вашингтону так и не удалось понять, стремится ли Россия к дипломатическому урегулированию кризиса или к применению военной силы. Также американские власти не видят каких-либо перемен в ситуации в лучшую сторону. Байден заявил Путину, что обеспокоен судьбой американских граждан на Украине и подчеркнул, что нацелен на дипломатический диалог с Москвой.

Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что разговор состоялся на фоне "беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину". Именно под этим предлогом был отправлен запрос на переговоры Байдена с Путиным.

Он рассказал, что Байден вновь угрожал России санкциями. "Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером", - поведал Юрий Ушаков.

Путин, в свою очередь, сообщил, что в скором времени Россия огласит свои оценки и реакцию на ответные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Также президент России обратил внимание американского коллеги, что Запад не стимулирует Киев на выполнение Минских договоренностей.

При этом президенты не говорили о том, что будет делать Россия, если Украина начнет масштабные боевые действия на Донбассе.