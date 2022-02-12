Камила Валиева: девочка на шаре против всех

В начале прошлого века Пабло Пикассо в романтическом, просветленном ключе создал одну из самых трогательных и ныне известных картин "Девочка на шаре". Искусствоведы говорят, что фигура девочки, наполненная внутренним драматизмом, напоминает о мимолетности всего прекрасного; а пустынный пейзаж, на фоне которого изображены герои картины, считают метафорой атмосферы, в которой живет искусство.

117 лет спустя складывается ощущение, что великий испанец предвидел события пекинской Олимпиады, где стало ясно, что в атмосфере ледяной пустыни живет и фигурное катание. 8 февраля 2022 года разразился скандал вокруг допинг-проб лучшей "девочки на шаре" всего мира. Так Камилу Валиеву стали называть после исполнения несколько лет назад короткой программы "Девочка на шаре" по мотивам легендарной картины. Тогда внучка Пикассо, прослезившись, сказала: "Это благословение — видеть ее катание".

Потом Камила стала второй фигуристкой в истории фигурного катания, сделавшей четверной тулуп, и второй женщиной в мире, исполнившей в одной программе три четверных прыжка и тройной аксель. Ни у кого не было сомнений, что на Олимпиаде в Пекине она станет главной претенденткой на золото. И она не подвела – все делала идеально, до тех пор, пока не было объявлено, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан аж 25 декабря прошлого года.

Дальше в и без того напряженной атмосфере "спортивного праздника" стали развиваться события, способные подорвать психику любого человека: травля, упреки, бесконечные вопросы навязчивых журналистов. А Камиле всего 15.

Некоторые сегодня высказываются в пользу повышения возраста участия во взрослых соревнованиях до 17 лет "ради защиты физического и ментального здоровья".

Но справедливости ради стоит сказать, что если бы Валиева не обладала устойчивой психикой, то не попала бы не то что на Олимпиаду, но и на любые мало-мальски значимые соревнования. В спорте сызмальства внушают: "Ты не ребенок, ты спортсмен". Никаких поблажек на возраст, на плохое самочувствие, настроение. И зная, какой жесткий тренер Этери Тутберидзе, можно предположить, что что Камила уже давно свое отплакала.

Сейчас тренеру нужно отдать должное, она заявляет, что "Камила невинна и чиста".

Фигуристы в один голос высказались, что в их спорте допинг не помогает. Поддержала Валиеву и двукратная олимпийская чемпионка, немецкая фигуристка Катарина Витт: "Восхищаюсь Камилой как лучезарной звездой, которая ворвалась в орбиту мирового фигурного катания. Очень хочется, чтобы она в нем осталась. Держи голову выше, Камила!"

Тем не менее чиновники МОК ежедневно вносят все больше и больше неопределенности: "Существует вероятность пересмотра результатов"; "Дождемся завершения разбирательств"; "Мы не исключаем никаких вариантов"… Пока никто не может сказать, допустят ли Камилу Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады? Дадут ли ей возможность на льду доказать, что сегодня она лучшая в мире фигуристка? Помешает ли этому ничтожная доля препарата, попавшая в организм девочки еще в прошлом году?

Да, сегодня с сети набирают популярность хештеги #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева. Можно ли таким образом поддержать спортсменку? Сложно сказать. Ясно, что сейчас, несмотря на многочисленные слова поддержки, Камила оказалась практически один на один с бездушным миром большого спорта, как ее девочка на шаре на фоне пустынного пейзажа.

Команда олимпийцев и вся Россия замерли в ожидании решения относительно Камилы Валиевой. Все надеются, что справедливость восторжествует.

Держись, девочка! Ты справишься! После этого уже ничего не будет страшно! Прорвемся! Послушай добрую песню из норвежского фильма "Камила и вор".