В Дагестане нашли еще одну точку сборки нелегального оружия

12 фев. 20:58

Как сообщили сегодня в ГУ МВД РФ по Дагестану, в селе Тураг Табасаранского района республики была найдена подпольная оружейная мастерская. Ранее аналогичное место кустарной сборки нелегального оружия было ликвидировано в Кайтагском районе.

Мастерская была найдена в рамках операции "Оружие", ее организовал 33-летния житель Турага. Нарушитель делал патроны к гражданскому огнестрельному оружию.

"В результате обследования в подсобном помещении дома, используемого в качестве цеха, обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья ТОЗ-34-28, охотничье ружье ТОЗ-16, боеприпасы и оборудование для их изготовления", - приводит сообщение полицейских ТАСС.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия.