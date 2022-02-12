Париж: Россия не будет нападать на Украину

12 фев. 20:43

Представитель Елисейского дворца сообщил сегодня западным СМИ, что Париж не видит никаких признаков того, что Россия планирует "вторгнуться" на Украину.

"Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", - подчеркнул чиновник, которого цитирует Reuters.

Заявление было сделано вскоре после субботнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что Париж остается бдительным и "внимательно следит за российскими позициями, чтобы избежать худшего".