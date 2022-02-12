В Ереване прошел полицейские рейд – изъято множество оружия

12 фев. 20:29

Полиция Еревана провела сегодня акцию усиленной проверки граждан на ношение оружия. В том числе было досмотрено множество автомобилей.

Рейд продолжался всего несколько часов, однако за это время у прохожих и автолюбителей было обнаружено и изъято 20 ножей, 2 автомата, боевые и газовые пистолеты.

У некоторых невооруженных граждан с собой оказались наркотики, пишет Спутник-Армения.

Полиция Еревана принесла извинения законопослушным гражданам, которые были досмотрены в течение дня, и предупредила, что теперь подобные рейды на улицах будут проводиться регулярно.