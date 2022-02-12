Анкара вновь предложила организовать переговоры Путина и Зеленского

12 фев. 19:58

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь заявил сегодня о приглашении президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Анкаре.

"Как заявил наш президент на пресс-конференции в рамках нашего визита на Украину, мы с удовольствием согласимся на посредничество, если обе стороны согласятся. Мы с радостью соглашаемся принять у себя встречу "минской тройки"", - заявил Чавушоглу на CNN Turk.

Глава МИД Турции уточнил, что Зеленский "хочет встретиться с Путиным с нашей помощью", при этом Россия не реагирует на приглашение ни позитивно, ни негативно.