DPA: НАТО введет войска в Болгарию, Румынию и Словакию

12 фев. 19:43

Как сообщило накануне немецкое информагентство DPA, НАТО намерено нарастить свои силы на востоке Альянса – прежде всего в Румынии, Болгарии и Словакии, что связано с эскалацией напряженности в отношениях с Россией.

Предложение военных экспертов НАТО предварительно одобрено всеми странами-членами Альянса и будет подтверждено официально 16 февраля. Увеличивать военные группировки в странах Восточной Европы НАТО будет уже весной.

Известно, что в первую очередь размещать на восточных рубежах блока свои войска будут США и Франция.