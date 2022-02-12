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Турция призвала Запад прекратить дезинформацию о "вторжении" России на Украину

Турция призвала Запад прекратить дезинформацию о &quot;вторжении&quot; России на Украину

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем обратился к странам Западом с призывом перестать дезинформировать мировую общественность о якобы планах России "вторгнуться" на Украину.

Он подчеркнул необходимость быть осторожным в подобных заявлениях, в первую очередь потому, что они деструктивно действуют на украинское общество, сея панику.

Чавушоглу сообщил, что Анкара официально получила подтверждение от Москвы и Минска того факта, что российская армия не намеревается вторгаться на Украину.

"Также Анкара считает нереалистичным вторжение РФ на Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности", - обратил внимание министр иностранных дел Турции.

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