В Москве поставят памятники Андрею Сахарову и Фиделю Кастро

12 фев. 19:14

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям накануне единогласно проголосовала за установку в российской столице памятника Андрею Сахарову. Памятник будет установлен на Ленинском проспекте, между зданием РАН и парком "Нескучный сад".

Также будет установлен памятник Фиделю Кастро в районе Сокол.

"Рассмотрев проект постановления московской городской думы, комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. Единогласно", - приводит РИА Новости слова председателя комиссии Евгения Герасимова.