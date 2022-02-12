РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве поставят памятники Андрею Сахарову и Фиделю Кастро

В Москве поставят памятники Андрею Сахарову и Фиделю Кастро

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям накануне единогласно проголосовала за установку в российской столице памятника Андрею Сахарову. Памятник будет установлен на Ленинском проспекте, между зданием РАН и парком "Нескучный сад".

Также будет установлен памятник Фиделю Кастро в районе Сокол.

"Рассмотрев проект постановления московской городской думы, комиссия по культуре и массовым коммуникациям рекомендует московской городской думе принять проект постановления в первом чтении и при отсутствии поправок в целом. Единогласно", - приводит РИА Новости слова председателя комиссии Евгения Герасимова.

500 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version