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В Азербайджане прошли зимние учения коммандос (ВИДЕО)

В Азербайджане прошли зимние учения коммандос (ВИДЕО)

Минобороны Азербайджана рассказало сегодня о проведении зимних учений личного состава воинских частей коммандос. По легенде учений коммандос было приказано остановить подготовку диверсии условного противника.

На гусеничной и лыжной технике опергруппы коммандос преодолели труднопроходимую местность, обнаружили диверсионную группу, перешедшую госграницу, взяли ее в осаду и обезвредили.

На учениях в первую очередь оттачивалось мастерство перемещения в зимний период, в том числе на лыжах, а также маскировка в снежном ландшафте.

Был применен боевой опыт, приобретенные азербайджанской армией во время Отечественной войны 2020 года.

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