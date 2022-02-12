Кремль: Путин указал Макрону на накачку Украины оружием

12 фев. 18:48

Вслед за Елисейским дворцом свою версию телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона опубликовал Кремль. В сообщении Кремля подчеркивается, что президенты обменялись мнениями по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности России и урегулировании кризиса на Украине.

"Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств "нормандского формата"", - сказано в сообщении Кремля.

Также Путин и Макрон поговорили о беспочвенных спекуляциях о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину, "под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе".

В завершение беседы президенты России и Франции договорились держать все эти вопросы во внимании.