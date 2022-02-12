Париж: Макрон 100 минут убеждал Путина не нападать на Украину

12 фев. 18:33

Как сообщили в Елисейском дворце, сегодня состоялся телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину. Переговоры были посвящены урегулированию кризиса на Украине.

"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", - приводит информацию официального Парижа AFP.

Уточняется, что президенты говорили о возможностях исполнения Минских договоренностей Украиной и Донбассом, а также об условиях обеспечения глобальной безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров, однако не стал уточнять их содержание.