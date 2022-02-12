Запад эвакуируется из Украины

12 фев. 18:08

Сегодня множество стран Запада опубликовало призывы и рекомендации своим гражданам немедленно покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну.

Первыми начали США. Госдепартамент сообщил, что часть дипломатического персонала из посольства в Киеве переезжает в консульство во Львове "из-за близости украинской столицы к российской границе". При этом большая часть американских дипломатов будет эвакуировано из Украины, а объемы секретного оборудования и документов в Киеве будут "серьезно сокращены".

Затем замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил британским гражданам на Украине, что им надлежит покинуть украинские земли немедленно, поскольку в случае начала войны их не будут эвакуировать. Уже сегодня из Украины улетают британские военные инструкторы, скоро за ними последуют американские. Также с британского посольства в Киеве были сняты флаги.

Правительство Германии призвало немецких граждан уехать из Украины, если им необязательно там находиться. Было подчеркнуто, что Берлин готовится "к любому сценарию на Украине". В связи с этим немецкое генконсульство в Днепре переехало во Львов, а посольство в Киеве объявило о сокращении штата.

Вслед за этим призывы бежать из Украины стали следовать один за другим. МИД Бельгии "настоятельно рекомендовал" бельгийцам улететь из Украины. Испания – рекомендовала сделать то же самое испанцам, а Италия и рекомендовала итальянцам уехать, и сообщила о сокращении штата посольства в Киеве.

Швеция и Латвия призвали своих граждан покинуть Украину, Польша не рекомендовала полякам ездить на Украину в ближайшее время, а Чехия попросила чехов воздержаться от посещения не только Украины, но и Беларуси.

Также предложил своим гражданам уехать из Украины Кувейт. Турция ограничилась рекомендацией временно не посещать восточную часть страны.