Олимпиада в Пекине: итоги девятого дня

12 фев. 17:48

Сегодня, в девятый день Зимних Олимпийских Игр в Пекине, разыгрывались 6 комплектов медалей: в сноуборде, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина и скелетоне.

Олимпийская сборная РФ пополнила свою копилку одним олимпийским золотом: в женской лыжной эстафете победила российская команда в составе Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Вероники Степановой и Юлии Ступак. Второе место заняла команда из Германии, третье – команда из Швеции.

В сноуборде были определены чемпионы борд-кросса среди смешанных команд. Золотую медаль завоевали американцы Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис. "Серебро" получили итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, а "бронзу" – канадцы Элиот Гронден и Мериэта О’Дин.

Конькобежцы соревновались в забеге на 500 метров среди мужчин. Олимпийским чемпионом стал китайский спортсмен Гао Тинъюй. Вице-чемпионом оказался представитель Южной Кореи Чха Мин Гю, а третье место занял японский атлет Ватару Морисиге.

В биатлоне разыгрывались медали в мужском спринте. "Золото" завоевал норвежец Йоханнес Бо, "серебро" – француз Кентен Фийон-Майе. "Бронза" досталась земляку и однофамильцу чемпиона Тарьею Бо.

С большого трамплина сегодня прыгали мужчины. Самый длинный прыжок совершил норвежец Мариус Линдвик. Второе место занял японец Рею Кобаяси, третье – немец Карл Гайгер.

В женском скелетон олимпийской чемпионкой стала немка Хана Низе. "Серебро" получила австралийка Жаклин Нарракотт, а "бронзу" – голландка Кимберли Бос.

Таким образом, по итогам первых девяти дней Олимпиады в Пекине Россия находится на восьмом месте медального зачета с тремя золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми медалями.

Первое место занимает сборная Германии (8 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая медаль), второе – Норвегия (8 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых медалей), третье – США (5 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая медаль).