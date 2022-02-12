В Грузии украли медсестру по сценарию "Кавказской пленницы"

12 фев. 17:38

О повторе сюжета советской комедии "Кавказская пленница" рассказали сегодня грузинские СМИ: из Рустави с целью насильно выдать замуж была похищена 25-летняя медсестра.

Полиция Рустави, взявшись за расследование похищения, обнаружила, что медсестру обманом заманила в дом к жениху в селе Гачиани (регион Квемо Картли) его родственница.

Пострадавшая, узнав, что ее хотят без ее согласия выдать замуж за 30-летнего мужчину, попыталась сбежать, но была заперта в доме, пишет Спутник-Грузия.

Когда же родственники медсестры обратились в полицию, семья "жениха" перевезла ее в другое село. При этом устроить свадьбу так и не удалось.

В результате полицейские нашли похищенную и задержали жениха и еще двух человек. Два участника преступления объявлены в розыске. Злоумышленникам грозит от двух до четырех лет.