США вывозят из Украины военных инструкторов и перебрасывают истребители в Румынию

12 фев. 17:27

Пентагон только что опубликовал приказ главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина о выводе из Украины американских военных инструкторов.

"Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября", - сказано в сообщении Пентагона.

В то же время в Румынию, на авиабазу Фетешти сегодня прибыли несколько американских истребителей F-16 с немецкой авиабазы Шпангдалем. Истребители входят в состав 52-го истребительного авиакрыла.

По словам Европейского командования США, это было сделано для "укрепления региональной безопасности" на фоне той напряженности, которую раздувают западные СМИ и политики вокруг присутствия российских войск у границы с Украиной.