Глава Пентагона экстренно позвонил Шойгу

12 фев. 17:20

Спустя всего два часа после экстренного звонка госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД РФ Сергею Лаврову столь же срочный звонок в Москву совершил глава Пентагона Ллойд Остин – он запросил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.

Минобороны России не уточняет повестку этих переговоров. "Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется лишь то, что Шойгу и Остин обсуждали "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".