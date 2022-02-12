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Глава Пентагона экстренно позвонил Шойгу

Глава Пентагона экстренно позвонил Шойгу

Спустя всего два часа после экстренного звонка госсекретаря США Энтони Блинкена главе МИД РФ Сергею Лаврову столь же срочный звонок в Москву совершил глава Пентагона Ллойд Остин – он запросил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.

Минобороны России не уточняет повестку этих переговоров. "Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется лишь то, что Шойгу и Остин обсуждали "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

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