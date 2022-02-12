Беспорядки в Казахстане породили 3024 уголовных дела

12 фев. 17:10

Генпрокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов сообщил сегодня на оперативном совещании Совета безопасности РК, прошедшем под председательством прензидента Касыма-Жомарта Токаева, что к настоящему времени в отношении участников январских беспорядков возбуждено 3024 уголовных дела.

Он также уточнил, что межведомственная следственная группа, которой руководят спецпрокуроры, занимается одновременно 177 уголовными делами по террористической деятельности, имевшей место в Казахстане в начале января.

Как пишет Интерфакс, в заключении находятся 779 подозреваемых и обвиняемых в том или ином уголовном преступлении, совершенном в рамках январских беспорядков. Среди них 113 ранее судимых за разбой, грабеж и убийства, а также 24 члена различных организованных преступных группировок.

109 подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. В отношении еще 103 уже доказана их непричастность к беспорядкам.