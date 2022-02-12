Северная Осетия продолжит борьбу с бедностью

12 фев. 16:58

Почти 197 млн рублей будет направлено в этом году в Северную Осетию на реализацию программы борьбы с бедностью, заявил министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.

"По программе борьбы с бедностью размер субсидии из федерального бюджета бюджету республики в 2022 году составит 196,8 млн рублей, объем финансирования на указанные цели из республиканского бюджета - 12,6 млн рублей", - сказала она.

Уточняется, что общая численность граждан, заключивших социальный контракт, в 2022 году должна составить 1 550 человек.