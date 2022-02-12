Турция приблизила к нулю НДС на продукты питания

12 фев. 16:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на турецком ТВ, что власти понижают налог на добавленную стоимость для основных продуктов питания с 8% до 1%. Президент подчеркнул, что это мера борьбы с инфляцией и способ поддержать население.

"Сегодня мы собрались, чтобы поделиться с нашей нацией хорошей новостью. Мы снижаем НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Мы делаем скидку 7% от имени государства, она начнет действовать в понедельник", - сказал Эрдоган в эфире TRT.

Эрдоган назвал приближение НДС на продукты питания к нулю "очень важной победой" в противостоянии инфляции. Также он подчеркнул, что власти имеют четкий курс на подъем экономики, который включает в себя привлечение инвестиций, создание рабочих мест и рост экспорта товаров.