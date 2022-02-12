Владимир Зеленский попросил доказательств "грядущего вторжения" России на Украину

12 фев. 16:28

Отвечая на вопрос журналиста об озвученных Западом планов России напасть на Украину с 16 февраля, украинский президент Владимир Зеленский призвал предоставить официальному Киеву какие-либо доказательства или свидетельства реальности таких планов Москвы.

"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию", - приводит его слова ТАСС.

Зеленский обратил внимание, что украинские и западные СМИ в настоящее время озвучивают слишком много заявлений о таком вторжении, но никой конкретики не публикуют.

"Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации, даже уже называют соответствующие даты", - констатировал он, подчеркнув, что Украине все-таки нужно быть готовой к любому сценарию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский и другие представители украинского руководство заявляли, что Россия никакой наступательной операции против Украины не готовит.