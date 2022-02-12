Бизнесмены Саратова, Уфы, Улан-Удэ и Махачкалы летят в Азербайджан

12 фев. 16:14

Как сообщил сегодня торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, со следующей недели в Азербайджан начнут прибывать бизнес-делегации из различных российских регионов.

"Со следующей недели, будут приезжать в Азербайджан делегации из Саратовской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Башкортостана", - приводит его слова Интерфакс-Азербайджан.

Еще через неделю в Баку прилетит представительная бизнес-миссия из Улан-Удэ, а в начале марта приедут предприниматели из Дагестана.

Что касается дальнейших планов, то в апреле Минпромторг РФ направит в Азербайджан миссию предприятий, производящих оборудование для нефтегазовых промыслов и для строительства железных дорог.

Российские компании будут представлены на апрельской логистической выставке, майской выставке Caspian Agro и июньском нефтегазовом форуме в Баку.

Мирсаяпов проинформировал, что уже 14 российских предприятий заявили о намерении участвовать в проектах возрождения Карабаха и восточного Зангезура. "КамАЗ" уже в июне должен сдать в эксплуатацию сервисный центр в Джебраильском районе.