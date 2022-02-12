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Стало известно, какое событие с Путиным разочаровало Байдена

Стало известно, какое событие с Путиным разочаровало Байдена

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине показала дружбу России и Китая и не оставила равнодушным Джо Байдена, заявил журналист турецкого издания Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.

"Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", - цитирует автора РИА Новости.

По мнению журналиста, отношения России и Китая можно считать уникальными: странам выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость "работать совместно против США и НАТО".

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