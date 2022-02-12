Эрдоган снизил НДС на продукты питания для борьбы с инфляцией

12 фев. 15:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о снижении НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в рамках борьбы с инфляцией и поддержки населения республики.

Он отметил, что паника, вызванная колебаниями обменного курса в последние месяцы прошлого года, никак не связана с реалиями экономики Турции.

"Сегодня мы собрались, чтобы поделиться с нашей нацией хорошей новостью. Мы снижаем НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Мы делаем скидку 7% от имени государства, она начнет действовать в понедельник (14 февраля). Это снижение налогов является очень важной победой в борьбе с инфляцией", - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.