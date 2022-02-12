Лавров и Блинкен обсудили Украину

12 фев. 15:23

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе диалога Лавров заявил Блинкену, что что пропагандистская кампания США о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели.

Кроме того, он также отметил, что что реакция Вашингтона и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.