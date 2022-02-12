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Лавров и Блинкен обсудили Украину

Лавров и Блинкен обсудили Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе диалога Лавров заявил Блинкену, что что пропагандистская кампания США о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели.

Кроме того, он также отметил, что что реакция Вашингтона и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.

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