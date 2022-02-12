Чавушоглу созвонился с главой МИД Беларуси

12 фев. 15:06

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем вопросы, связанные с нарастанием дезинформации вокруг Украины, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Отдельно остановились на перегруженности мирового информационного поля недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками в отношении планов нападения на Украину с территории Беларуси и иными измышлениями вокруг российско-белорусских учений "Союзная решимость - 2022", - сказано в сообдении.

В министерстве отметили, что Макей довел объективную информацию о реальном положении дел в данном контексте. Кроме того, главы ведомств затронули тематику развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие.