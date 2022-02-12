ДТП с участием маршрутки на Кубани унесло жизнь одного человека

12 фев. 14:52

В результате столкновения маршрутки и легковушки в районе поселка Нижневеденеевский в Краснодарском крае погиб один человек, пятеро доставлены в больницу, сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

"Произошло ДТП в районе 16-го км автодороги "Белореченск - Рязанская" в районе поселка Нижневеденеевский с участием легкового автомобиля Lada Priora и маршрутного автомобиля "Газель". Пять человек доставлены в лечебное учреждение для обследования. В автомобиле Lada Priora водитель погиб на месте ДТП", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель "Газели" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Приорой".