В Ванадзоре пресекли кровавую разборку

12 фев. 14:47

Полиция предотвратила кровавый конфликт в Ванадзоре, задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Отмечается, что сотрудники ведомства получили информацию о готовящейся разборке с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. Силовики прибыли к месту предполагаемого конфликта, откуда забрали шесть человек вместе с машиной ВАЗ 21010.

В результате обыска у 32-летнего мужчины обнаружили пистолет с 7 патронами в магазине и складной нож длиной 22 см. У второго в сумке нашли 3 патрона и магазин пистолета с шестью патронами. Также полицейские обнаружили в машине пистолет Макарова и патроны к нему. По факту назначена судебно-баллистическая экспертиза.