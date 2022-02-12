"Кубань-Вино" модернизирует завод по переработке винограда

12 фев. 14:09

В Темрюкском районе Краснодарского края будет модернизирован завод по переработке винограда.

"Учитывая географическое положение, Темрюкский район можно считать идеальным местом для развития данной агрокультуры и винного туризма. Мы видим растущий интерес инвесторов к виноградарству", – сообщил глава департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Василий Воробьев.

Модернизация завода позволит предприятию "Кубань-Вино" увеличить производственные мощности, улучшить технологии и методы переработки винограда и обработки виноматериалов.

Работы начались в 2020 году и должны завершиться в 2022 году. Размер инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей.

Завод переименован в Центр энологии.

"Центр со временем станет местом, где можно будет ознакомиться с основными этапами процесса переработки винограда, узнать о технических циклах изготовления вина и принять участие в дегустации напитков. В планах также открытие мини-парка, в котором организуют образовательную площадку", - отметила генеральный директор ООО "Кубань-Вино" Виктория Емельянович.