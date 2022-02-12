В МОК призвали Россию отказаться от участия на Олимпиадах

12 фев. 13:54

России нуждается в паузе на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием Камилы Валиевой. Об этом заявил старейший член Международного олимпийского комитета, первый президент Всемирного антидопингового агентства Дик Паун.

По его мнению, Россия должна отказаться от Олимпийских игр, "пока они не возьмут все под контроль". Паунд считает, что российские спортсмены не помогают себе, потому что они не раскаялись.

"Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России", - приводит его слова Lenta.ru.