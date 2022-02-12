В Британии призвали Байдена перенести "нападение" России на Украину на более удобную дату

12 фев. 13:48

Обозреватели британской газеты Daily Mail отреагировали информацию о том, что Джо Байден предрек скорое "вторжение" России на Украину. По его словам, это произойдет 16 февраля.

"А во сколько в среду?" — поинтересовался пользователь mrBBB.

"А он уверен, что в среду? Почему не в четверг или пятницу?" – задался вопросом читатель аD.

Комментатор под ником Notlongenough считает, что "нападение" лучше бы завершить до выходных. "Мне лучше подходят четверг или пятница", - написал он.

Обозреватель TalbotSunbeam, заявил, что Москва не должна нападать 16 февраля, так как в этот день "мне нужно в парикмахерскую".

Помимо этого, пользователи вспомнили, что руководство США уже делало подобные бездоказательственные заявления.

"Это такая же информация, как была у США по Ираку?" – напомнил читатель loonylin.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на онлайн-встрече с руководителями стран Запада, ЕС и НАТО Джо Байден заявил, что Россия "вторгнется" на Украину 16 февраля.