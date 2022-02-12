Шушинская декларация вступила в силу

12 фев. 13:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Шушинскую декларацию, сообщает пресс-служба главы государства.

Днем ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве. До этого документ "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" 1 февраля одобрил Милли Миджлис Азербайджана, а 4 февраля это сделал парламент Турции.

Напомним, Шушинская декларация была подписана президентами двух стран 15 июня 2021 года в азербайджанском городе Шуша. Документ, в частности, предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон. Помимо этого, в одном из пунктов сказано, что страны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями. При этом в документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции не направлено против третьих государств.