Жертвой пожара в Сочи стали один человек

12 фев. 13:06

В результате пожара в одном из частных домов в Сочи погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Огонь вспыхнул в ночь на 12 февраля.

"Заявка пожарным поступила в 03:06 по московскому времени. Через 20 минут спасатели были на месте происшествия. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. К 3:45 его полностью потушили", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после локализации возгорания, спасатели обнаружили тело мужчины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.