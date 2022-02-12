Новую школу построят в Кизляре

12 фев. 12:50

Более 700 млн рублей будет потрачено на строительство школы на 800 мест в дагестанском Кизляре, сообщает пресс-служба мэрии города.

"На строительство школы на 800 мест в Кизляре из федерального бюджета направят более 700 млн рублей. Объект планируют возвести в рамках государственной программы "Развитие образования". Строительство новой школы начнется во втором квартале 2022 года",- сказано в сообщении.

Отмечается, что школу планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Она позволит разгрузить близлежащие школы №3 и №9.