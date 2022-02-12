РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД РФ сообщил об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине

МИД РФ сообщил об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оптимизировала штаты росзагранучреждений на Украине.

По ее словам, это было сделано из-за возможных провокаций Киева или третьих стран.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в ответе Захаровой, размещенном на сайте министерства.

990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version