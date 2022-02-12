МИД РФ сообщил об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине

12 фев. 12:25

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оптимизировала штаты росзагранучреждений на Украине.

По ее словам, это было сделано из-за возможных провокаций Киева или третьих стран.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в ответе Захаровой, размещенном на сайте министерства.