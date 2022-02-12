В России за сутки вновь выявили свыше 200 тыс случаев COVID-19

12 фев. 12:06

В России за минувшие сутки выявлено 203 766 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге – 21 689, в Москве – 4 336, в Московской области – 9 146. В Краснодарском крае новых случаев 3 367, в Ставропольском крае - 1 687, в Крыму - 1 150, в Дагестане - 562, в Чечне - 305, в Адыгее - 483, в Кабардино-Балкарии - 461, в Карачаево-Черкесии - 406, в Ингушетии - 371, в Северной Осетии - 209.

Общее число инфицированных в России достигло 13 935 560 человек.

Госпитализирован 18 597 человек, на 3,55% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 112 236 человек, за все время - 11 134 291 человек.

Умерли за сутки 729 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 339 542.