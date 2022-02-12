Глухонемым и незрячим жителям Узбекистана окажут помощь 

12 фев. 11:58

Единый круглосуточный "Call-центр" для глухонемых и незрячих жителей Узбекистана появится в марте этого года. Также планируется запустить систему "Callback", которая будет непрерывно работать с обращениями, жалобами и предложениями граждан с ограниченными возможностями, заявил первый заместитель директора Агентства по развитию медико-социальных услуг Баходир Каримов.



Сейчас для работы в центре обучаются 18 операторов, сурдопереводчиков и врачей-экспертов.



По поручению Межведомственного совета по делам лиц с ограниченными возможностями, с 10 января проводятся подомовой обход и перепись по махаллям граждан с ограниченными возможностями, которые состоят на учете в программе Комиссии медико-социальной экспертизы. Перепись завершится до 15 февраля и по каждой проблеме утвердят программу мер Межведомственного совета, пишет "Sputnik Узбекистан".