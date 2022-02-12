В Москве депутат напал на пожилую уроженку Чечни

12 фев. 11:48

Глава Совета депутатов Мещанского района Москвы Александр Закускин напал на пенсионерку Салиму Юсупхаржиеву, которая продавала колбасу у мечети на Проспекте мира. Видеообращение пожилой женщины в своем Telegram-канале разместил депутат "Единой России" Петр Толстой.

По ее словам, Закускин стал пинать ящик с продуктами и пообещал "депортировать в Чечню".

"Как ты меня депортируешь, спрашиваю, я чеченка, россиянка. Иду за ним, чтобы паспорт свой показать. Он садится в машину, опускает окно и баллончиком – раз, и я ничего не вижу. Вызвали скорую, у меня справка есть. Ну, не знаю, так можно относиться к бабушкам? Я возле мечети стою, тем более сейчас пост идет", - рассказала 68-летняя пенсионерка.

Юсупхаржиева отметила, что уже отправила заявления "куда надо" и собирается обратиться за защитой к чеченской диаспоре в Москве.