Лобовое столкновение "Приор" на Ставрополье привело к гибели человека

12 фев. 11:10

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло в Нефтекумском округе, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

Авария произошла 11 февраля в 22:20 по московскому времени на трассе Буденновск – Нефтекумск. 24-летний водитель "Приоры" выехал на встречку для обгона, не убедившись в том, что там никого нет. В итоге это привело к столкновению с другой "Приорой" с прицепом, водитель которой погиб на месте. Виновник и его 14-ти и 15-летние пассажиры были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В ведомстве добавили, что 24-летний водитель был на отцовском автомобиле, несмотря на небольшой водительский стаж, уже зарекомендовал себя как злостный нарушитель ПДД.