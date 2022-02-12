Кремль: Путин в Мюнхене призывал не прятать голову

12 фев. 10:48

Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году призывал не прятать голову в песок, а решать проблемы, правда Европа и США этого не поняли. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 10 февраля 2007 года российский лидер, выступая на конференции в Мюнхене, жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против расширения НАТО на Восток.

"Я тогда в Мюнхене был, в этой гостинице, где выступал Путин. И мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все - я имею в виду коллективный Запад - окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались", - приводит его слова РИА Новости.